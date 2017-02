Gilead is volledig uit de gratie

Gilead Sciences, gespecialiseerd in infectieziekten, is in 1987 opgericht. Het eerste ziektedomein waarin de Amerikanen een leiderspositie namen, was HIV (aids). Onder impuls van de blockbusters Atripla en Truvada (beide een combinatiepil met meerdere actieve bestanddelen) steeg de omzet in 2011 naar 8,1 miljard dollar.

