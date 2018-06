Gimv is belegging in betaalbaar durfkapitaal

De goede conjunctuur legt Gimv geen windeieren. In het boekjaar 2017-2018, afgesloten op 31 maart, kan de investeringsmaatschappij pronken met een portefeuillerendement van 15,6 procent, wat iets hoger is dan de langetermijndoelstelling van 15 procent en overeenkomt met de kapitaalkosten van Gimv. Netto blijft er een winst van 107,1 miljoen euro over, of 4,21 euro per aandeel. Dat is ruim voldoende om het dividend van 2,5 euro per aandeel te financieren. Voor de aandeelhouder leverde een belegging in Gimv over de voorbije vijf jaar een return van ruim 9 procent per jaar op. Prestaties van het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar de aanpak, het trackrecord, de kwaliteit en de vrij conservatieve waardering van de portefeuille van Gimv beloven voor de volgend...