Glencore ligt zwaar onder vuur in de VS

De mijngroep Glencore verloor eerder deze maand in een klap meer dan 7 miljard dollar beurswaarde. Het was de grootste koersdaling op dagbasis in meer dan twee jaar. Het aandeel viel terug naar het laagste niveau sinds vorige zomer. De aanleiding voor de koersdaling was het bericht dat Glencore wordt gedagvaard door het Amerikaanse ministerie van Justitie. De grootste grondstoffenhandelaar ter wereld moet documenten voorleggen van de activiteiten in Venezuela, Nigeria en Congo tussen 2007 en nu.

