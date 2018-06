Goldcorp heeft aantrekkelijke projecten in de pijplijn

Goldcorp is de vijfde grootste gouddelver ter wereld met activa in Canada, Mexico, Argentinië en de Dominicaanse Republiek. De mijnen van de groep produceerden vorig jaar samen 2,57 miljoen troy ounce goud. Dat was minder dan een jaar eerder (2,87 miljoen) als gevolg van de verkoop van enkele activa, maar wel boven de eigen prognose van 2,5 miljoen. Goldcorp is een lagekostenspeler met vorig jaar gemiddelde totale productiekosten van 824 dollar. De mijngroep bevindt zich in een overgangsperiode met aantrekkelijke projecten in de pijplijn die de productie de komende jaren zullen doen toenemen.

