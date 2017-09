Goldcorp is een zware achterblijver

Het Canadese Goldcorp is de vierde goudproducent ter wereld. De mijnen van de groep leverden vorig jaar gezamenlijk een output van 2,87 miljoen troy ounce goud. Goud is goed voor 76 procent van de groepsomzet, zilver en zink tekenen elk voor 11 procent, en lood voor 4 procent. Vorig jaar pakte Goldcorp uit met zijn 20/20/20-programma, waardoor de productie en de reserves met 20 procent moeten toenemen en de productiekosten met 20 procent moeten dalen over een periode van vijf jaar, van 2016 tot 2021. Dit jaar wordt een overgangsjaar met een productie die beperkt blijft tot 2,5 miljoen troy ounce. De negen mijnen van de groep bevinden zich op het Amerikaanse continent, meer bepaald in Canada, Mexico,...