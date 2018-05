Greenyard krijgt nieuwe klap na winstwaarschuwing

Het volledige jaarrapport van Greenyard over het boekjaar 2017-2018 (afsluitdatum 31 maart) wordt bekendgemaakt op 5 juni, maar de groenten- en fruitgigant pakte vorige week onverwachts uit met een winstwaarschuwing. De jaaromzet zal uitkomen op 4,175 miljard euro, een daling met 1,7 procent tegenover vorig jaar (4,25 miljard). Dat cijfer ligt niet ver onder de gemiddelde verwachting van 4,2 miljard euro. Het verwachte jaarcijfer impliceert een omzetdaling van 2,2 procent in het vierde kwartaal (1,085 miljard euro, tegenover 1,11 miljard in 2017), want na negen maanden bedroeg de groepsomzet 3,09 miljard, of 1,7 procent minder vergeleken met de 3,14 miljard in het boekjaar 2016-2017. In het derde kwartaal zakte de omzet met 0,1 procent tot 995,6 miljoen euro.

