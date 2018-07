Groei Aker BP op schema

De Noorse olieproducent Aker BP presteerde zoals verwacht in het tweede kwartaal. De olie- en gasproductie bedroeg 157.784 vaten per dag, nipt onder het cijfer van het eerste kwartaal (158.600), maar wel een toename met 10,6 procent tegenover het tweede kwartaal van 2017 (142.713). De mooie stijging tegenover vorig jaar is een gevolg van de overname van de Noorse olie-activiteiten van Hess (Hess Norge) voor 2 miljard dollar eind 2017. Na zes maanden is de gemiddelde dagproductie 158.214 vaten, mooi binnen de onveranderde vooropgestelde vork voor 2018 van 155.000 à 160.000 vaten per dag (138.825 vaten in 2017).

