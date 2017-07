Groei Doro stokt even

Doro, de Zweedse marktleider in mobiele telefonie en dienstverlening voor senioren, heeft het de jongste tijd niet onder de markt. Het aandeel noteert ruim 35 procent onder de piek van april 2016. De groei vertraagde vorig jaar door problemen in het Doro Care-segment, na een verworpen klacht van een concurrent in Zweden tegen SKL, het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor het raamakkoord met leveranciers voor de digitalisering van personenalarmsystemen. Het duurde tot oktober voordat een nieuw akkoord werd ondertekend. In 2015 zorgde Doro Care voor 171,4 miljoen Zweedse kronen omzet. Dat cijfer klom in 2016 naar 210,1 miljoen kronen, maar bevatte wel 45 miljoen van het in april overgenomen Trygghetssentralen, het grootste...