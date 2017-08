Groeiherstel zet door bij Fagron

Het aandeel van Fagron reageerde zeer positief op het halfjaarrapport, waarvan de cijfers in lijn met de verwachtingen lagen. De groepsomzet steeg in de eerste jaarhelft met 5,5 procent tot 221,7 miljoen euro, nadat er in het eerste kwartaal een toename was opgetekend van 6,1 procent tot 109,9 miljoen euro.