Groen licht voor fusie PotashCorp en Agrium

Het is een fusie van gelijken, waarbij de Potash-aandeelhouders per Potash-aandeel 0,4 aandeel in de fusievennootschap krijgen en de Agrium-aandeelhouders per Agrium-aandeel 2,23 aandeel. Omgerekend komt dat voor de aandeelhouders van Potash neer op 52 procent en v...