Herstel Schlumberger verloopt te traag

In het tweede kwartaal van 2018 heeft de oliedienstengigant Schlumberger aan de verwachtingen kunnen voldoen, maar de koersreactie was lichtjes negatief. De marktverwachtingen voor het derde kwartaal lijken wat hoger te liggen dan bij het bedrijf zelf. We moeten toegeven dat het koersherstel van de jongste maanden ons veeleer teleurstelt, aangezien de oliedienstenaandelen nog altijd een grote achterstand hebben op de stijging van de olieprijs. In de loop van 2017 hadden we bij de grootste oliedienstenspeler ter wereld een versnelling van het herstel van de omzet en de winst gezien. Het verdere herstel in de loop van 2018 verloopt een stuk gematigder. Dat houdt beleggers blijkbaar tegen om voluit voor het aandeel te gaan.

