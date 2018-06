Herstel ThromboGenics blijft onder de radar

Het tweeslachtige beursverleden van het Leuvense biotechbedrijf ThromboGenics is genoegzaam bekend. Sinds 2015 ligt de strategische focus volledig op de ontwikkeling van een nieuwe pijplijn kandidaat-geneesmiddelen voor diabetesgerelateerde oogziekten. Dat is een snel groeiend segment, met een verwachte jaarlijkse groei van 16,1 procent tussen 2015 en 2023, tegenover 6,8 procent voor de hele oftalmologische markt. De commercialisering van Jetrea werd cashneutraal gemaakt en dankzij de stevige financiële injectie van 53,7 miljoen euro door Novartis vorig jaar, in ruil voor de teruggave van de wereldwijde rechten aan ThromboGenics, beschikten de Leuvenaars eind maart over 108,5 miljoen euro. Dat is minstens voldoende voor de komende drie jaar. Tijde...