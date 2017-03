Het moment van de waarheid nadert voor Tesla

Het aandeel van Tesla Motors schoot tussen begin december en half februari zonder duidelijk aanwijsbare reden 40 procent hoger. Was dat te wijten aan de Trump-rally of aan de sterrenstatus van oprichter Elon Musk? Wie zal het zeggen? De beurswaarde van Tesla kwam daarmee in de buurt van die van autoreuzen als General Motors en Ford. Dat lijkt vrij absurd als we de verkoopvolumes van Tesla vergelijken met die van die grote constructeurs, maar de markt heeft altijd gelijk. De kwartaalresultaten en vooral een nieuw analistenrapport van Goldman Sachs brachten voor een kink in de kabel. Op verscheidene fronten nadert stilaan het moment van de waarheid voor Tesla, en Goldman Sachs is er duidelijk niet gerust in.

...