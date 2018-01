Hoger marktaandeel voor Colruyt, maar lagere winst

De strategie van de laagste prijzen is vooral een feest voor de klanten, en niet voor de aandeelhouders van Colruyt. Die moeten de bluts met de buil nemen. Colruyt wint nog altijd marktaandeel, maar de bikkelharde concurrentiestrijd op de Belgische markt zet de marges onherroepelijk onder druk. In de eerste helft van het boekjaar 2017-2018, dat liep van 1 april 2017 tot 31 september 2017, moest Colruyt 33 basispunten toegeven op zijn brutomarge in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

...