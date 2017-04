Hoop voor Peabody Energy

Peabody Energy is 's werelds grootste private steenkoolproducent. De enorme malaise in de sector zadelde de groep eind 2015 met een nettoschuldpositie van ruim 6 miljard dollar op, en een volledig opgebruikte kredietlijn van 1,65 miljard dollar. De Amerikaanse steenkoolreus slaagde er niet in tijdig een schuldherschikking te onderhandelen, en vroeg voor zijn Amerikaanse activiteiten op 13 april 2016 bescherming tegen zijn schuldeisers (een zogenoemde Chapter 11-herstructurering). De operaties in...