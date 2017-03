Hugo Boss is niet meer luxueus gewaardeerd

De Duitse onderneming Hugo Boss is een van de wereldmarktleiders in het hoogste segment van de modemarkt. Ze focust volledig op de productie en de verkoop van premiumkleding en premiumaccessoires voor mannen en vrouwen. Naast het centrale merk Boss zijn er de nichemerken Boss Orange (casual kleding), Boss Green (vrijetijdskleding) en Hugo (progressieve hedendaagse mode). De keten haalt zowat 60 procent van haar omzet uit de verkoop in haar eigen winkels.

...