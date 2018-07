IBM kampt met verkeerde groei

Na 22 opeenvolgende kwartalen met een omzetdaling op jaarbasis kan IBM al drie kwartalen op rij een toename van zijn omzet voorleggen. Toch blijft de groei al met al bescheiden. De technologiereus boekte in de periode tussen april en juni een omzet van 20 miljard dollar, of 3,7 procent meer dan een jaar eerder. IBM profiteerde daarbij wel van gunstige valuta-effecten. Exclusief de wisselkoersverschillen bleef de vooruitgang beperkt tot 2 procent. De winst per aandeel klom met 5 procent naar 3,08 dollar. Zowel de omzet als de winst lag licht boven de consensusprognose van 19,85 miljard en 3,04 dollar. De brutowinstmarge daalde, ondanks kostenbesparingen op groepsniveau, naar 46 procent, of 0,7 procent minder dan een jaar eerder.

