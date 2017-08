IBM maakt zelfs Warren Buffett moedeloos

Ons verkoopadvies van begin dit jaar bleek een schot in de roos. Het aandeel van IBM noteert bijna 12 procent lager dan bij de start van 2017, terwijl de S&P500 in dezelfde periode meer dan 10 procent liet bijschrijven. De problemen van IBM zijn al langer bekend. De omzet neemt al vijf jaar op rij af en er is geen beterschap in zicht. Erger is dat ook de winstgevendheid achteruitboert, al komt dat niet helemaal tot uiting in de evolutie van de winst per aandeel. Dat komt doordat IBM een groot deel van zijn vrije kasstromen besteedt aan de inkoop van eigen aandelen. Dat vermindert het aantal uitstaande aandelen waarover de winst moet worden verdeeld. Sinds 2011 daalde het aantal aandelen van 1,2 miljard naar 940 mil...