Idylla verovert de wereld

Het Mechelse Biocartis koestert de steile ambitie de wereldleider in moleculaire diagnostische oplossingen te worden. Het platform daarvoor is Idylla, een minilab dat snel en met een grote gevoeligheid diagnostische tests uitvoert. Afhankelijk van de complexiteit van de test duurt dat 35 tot 150 minuten, tegenover klassiek soms meerdere weken. Idylla is extern erkend als absolute topkwaliteit, door de unieke combinatie van de kwaliteit van de test, de verregaande automatisatie (geen risico op menselijke fouten), het gemak van bediening en de snelheid van uitvoering.

