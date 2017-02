Inditex is een Spaanse furie

Inditex _ voluit Industria de Diseno Textil _ is de maatschappij boven de uiterst succesvolle kledingketen Zara. Inditex werd in 1963 opgericht door Amancio Ortega Gaona _ zowat de rijkste Europeaan _ als een textielfabrikant van vrouwenkleding. De groep kreeg een wending in 1975 toen in het Noord-Spaanse La Coruna (Galicië) de eerste Zara-winkel openging. De eerste winkel buiten Spanje kwam er in 1988 in Porto. Het jaar nadien werd een eerste in New York geopend. Vandaag zijn er wereldwijd ruim 2000 Zara-winkels op zorgvuldig uitgekozen plaatsen in populaire steden van 92 landen.

...