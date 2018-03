Inspelen op zware uitschuiver van bpost

Topman Koen Van Gerven had al een hele tijd gehengeld naar het Nederlandse PostNL. Tevergeefs. Met het Amerikaanse Radial had Van Gerven wel prijs. Hij betaalde 700 miljoen euro (820 miljoen dollar) voor de logistieke dienstverlener, twaalf keer de winst. Voor een bedrijf dat pas vanaf 2020 zal renderen, is dat veel. Maar wellicht is die inschatting nog te optimistisch. Want de twijfels slaan toe.

...