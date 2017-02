Jensen Group is een wereldspeler op een nichemarkt

Jensen Group, een specialist in industriële wasserijsystemen, stond onlangs op de zevende stek in ons klassement van de beste Belgische aandelen van de voorbije twintig jaar. Het vroegere LSG en IPSO-ILG groeide na de opslorping door Jensen en zijn familiale aandeelhouder uit tot een succes op Euronext Brussel. De Deense familie Jensen is de referentie-aandeelhouder van Jensen Group en controleert de beursgenoteerde vennootschap via Jensen Invest (51,7%). Jensen Group noteert enkel op Euronext Brussel en heeft daar veeleer de status van een smallcap met een beperkte verhandelbaarheid, hoewel het een absolute wereldspeler is, weliswaar in een niche. Wereldwijd heeft Jensen maar één ...