Jensen Group trekt dividend fors op

De jaarcijfers over 2017 die Jensen Group bekendmaakte, lieten opnieuw recordinkomsten zien. Vooral de nieuwe forse verbetering van de winstmarge viel op, al had die zich bij de halfjaarcijfers al aangekondigd. Ook het orderboek bleef eind vorig jaar goed gevuld. De omzettoename met 6,3 procent van 318,2 naar 338,1 miljoen euro (+5,5% in de eerste helft van 2017) kwam iets boven de analistenverwachting uit. In het boekjaar 2016 lag de omzetgroei nog hoger, maar door de intense concurrentie op grote projecten en de investeringen, onder meer in bijkomende productiecapaciteit, bleef de rendabiliteit dat jaar achter.

