Jensen Group zorgt voor koude douche

De jaarcijfers over 2017 lieten niet vermoeden dat er een jobstijding op komst was bij Jensen Group, de wereldspeler in industriële wasserijsystemen. Maar er zit toch een knik in de groei, leert de tussentijdse verklaring over het eerste kwartaal van 2018. Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel, wat zich ook uitte in de heftige koersreactie. Het was dan ook al enige tijd geleden dat Jensen Group nog eens een onaangename verrassing voor zijn aandeelhouders had. De jongste jaren was de koersevolutie dan ook duidelijk opwaarts gericht.

