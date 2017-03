K+S slikt annus horribilis door

Zowat alles wat verkeerd kon gaan, ging vorig jaar verkeerd voor de Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S (voluit Kali und Salz). Boven op de sectorgebonden laagconjunctuur in de meststoffenbranche kwamen de aanhoudende problemen over het lozen van het zoute afvalwater van drie meststoffenfabrieken in Duitsland. Door een wettelijke beperking van de afvallozing moest het bedrijf zijn zoutproductie meermaals onderbreken. De groepsproductie zakte daardoor van 6,8 naar 6,1 miljoen ton. K+S verwierf in december een tijdelijke, beperkte vergunning die dit jaar bij normaal weer nog 200.000 ton productie zal kosten (als het weer te droog is, moet het de productie nog altijd onderbreken). Tegen 2018 moet een nieuwe verwerki...