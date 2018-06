Kapitaalverhoging Mithra zorgt voor flexibiliteit

De Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid Mithra Pharmaceuticals haalde op 30 mei 77,5 miljoen euro op via een zeer geslaagde kapitaalverhoging. Daarvoor gaf het bedrijf 2,67 miljoen nieuwe aandelen uit tegen 29 euro per aandeel. De korting op de laatste koers bedroeg 10,2 procent en het aantal uitstaande aandelen steeg met 7,6 procent. Het doel was minstens 60 miljoen euro op te halen. Bij de vorige kapitaalverhoging, in juni 2017, haalde Mithra 26,1 miljoen euro op dankzij de uitgifte van 3,1 miljoen aandelen tegen 8,4 euro per aandeel.

