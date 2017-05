Kapitaalverhoging Sipef op 5 mei van start

Het was al maanden aangekondigd, maar vanaf morgen (vrijdag 5 mei) kunt u intekenen op nieuwe aandelen van de Antwerpse plantagegroep. Sipef wil 97,1 miljoen dollar of 88,9 miljoen euro ophalen door nieuwe aandelen uit te geven tegen 54,65 euro per aandeel. Per elf bestaande aandelen kan worden ingetekend op twee nieuwe aandelen. Het voorkeurrecht van bestaand...