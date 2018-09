Kinepolis is een aandeel om te koesteren

De overname eind vorig jaar van Landmark Cinemas, de op één na grootste Canadese bioscoopgroep met 45 bioscopen en 317 schermen (11% marktaandeel), veroorzaakt een kleine aardverschuiving in de cijfers van Kinepolis, de grootste Belgische bioscoopuitbater. Aan de ene kant zorgt Canada voor een spectaculaire toename van het aantal bezoekers. Dat is mooi meegenomen als het filmaanbod van Hollywood niet zo denderend is en als het stralende zomerweer en de Wereldbeker Voetbal het bioscoopbezoek stevig afremmen. Aan de andere kant zorgt Canada ook voor een knik in de rendabiliteit. De meeste complexen zijn kleiner dan die in Europa, worden voor het overgrote deel gehuurd en trekken gemiddeld minder bezoekers dan bij ons.

