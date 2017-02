Kinepolis is een expansieve geldfabriek

Met trots kon de veruit grootste Belgische bioscoopuitbater midden december melden dat er in 2016 liefst vijf nieuwe bioscopen werden geopend in drie landen. Het gaat om Kinepolis Dordrecht, Breda en Utrecht in Nederland, Granada in Spanje en Fenouillet (Toulouse) in Frankrijk. Daarmee heeft Kinepolis het afgelopen jaar opnieuw een stevige stap gemaakt in de expansiestrategie, die in 2014 op gang werd geschoten.

...