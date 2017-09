Kinepolis streeft naar 100 bioscopen

De bedrijfsleiding wou er duidelijk geen saaie analistenmeeting van maken. De mededeling dat het management vindt dat de eigen middelen onderbenut worden en dat het zich klaarmaakt voor een groei richting 100 bioscopen (vandaag 48 met 517 schermen) viel niet in dovemansoren en zorgde voor heel wat extra vragen. Maar eigenlijk is het een voortzetting van de expansiestrategie van de afgelopen jaren bij met voorsprong grootste Belgische bioscoopuitbater. In drie jaar is het aantal bioscopen verdubbeld van 23 naar 48 complexen. Waarschijnlijk volgen een of meerdere grotere overnames, die mogelijk zelfs een kapitaalverhoging inhouden. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

