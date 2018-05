Kinepolis ziet bezoekersaantallen fors groeien

Het zat eraan te komen, en in het eerste kwartaal is het meteen gebeurd: Kinepolis zag zijn bezoekers spectaculair toenemen. Sinds 2014 is er volop sprake van expansie bij de grootste Belgische bioscoopuitbater. Met eind vorig jaar als voorlopige hoogtepunt - we verwachten de komende jaren nog grotere acquisities - de overname van Landmark Cinemas, de op één na grootste Canadese bioscoopgroep (10% marktaandeel) met 44 bioscopen en 303 schermen. Het was de eerste stap van Kinepolis buiten Europa, maar cultureel gezien heeft Canada dan ook meer gemeen met Europa dan de Verenigde Staten. Opvallend is wel dat de meeste complexen kleiner zijn en dat drie op de vier worden gehuurd. De Canadese bioscopen trekken ook minder bezoekers dan het gemiddelde van Kinepolis. M...