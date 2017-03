Kinross Gold heeft forse expansieplannen

Kinross Gold, dat zijn hoofdzetel in Canada heeft, is op basis van de output de vijfde goudproducent ter wereld. De groep heeft negen operationele mijnen, verspreid over de Verenigde Staten, Brazilië, Ghana, Mauritanië en Rusland. Ze produceerden vorig jaar gezamenlijk 2,79 miljoen troy ounce goud, bijna 8 procent meer dan een jaar eerder. Dat was een nieuw record. Door de hogere productie en de gestegen goudprijs klom de omzet op jaarbasis met 14 procent tot 3,47 miljard dollar. De gemiddelde productiekosten kwamen in 2016 met 984 dollar licht hoger uit dan de 975 dollar van een jaar eerder.

