Kivalliq Energy ziet het einde van de tunnel

Bij Kivalliq Energy stonden de activiteiten van al een hele tijd op een laag pitje. De enorme crisis in de uraniumsector en de lage beurskeurs zette het Canadese uraniumexploratiebedrijf tot fors besparingen aan. De noodzakelijke kapitaalverhogingen bleven beperkt tot 1,1 miljoen Canadese dollar in 2014 (uitgifte van 5 miljoen aandelen tegen 0,22 Canadese dollar), 2,8 miljoen in 2015 (10,2 miljoen aandelen tegen 0,15 Canadese dollar en 10,5 miljoen aandelen tegen 0,12 Canadese dollar) en 0,4 miljoen in 2016 (...