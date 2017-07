Koers Monsanto dichter bij Bayer-bod

In het derde kwartaal van het lopende boekjaar 2016-2017 (afsluitdatum 31/8) heeft de Amerikaanse landbouwreus resultaten geboekt die boven de verwachtingen zijn uitgekomen. De marktreactie was dan ook positief en het brengt het Monsanto-aandeel stilaan dichter bij de biedprijs van het Duitse Bayer. Samen willen ze de grootste speler in landbouwchemicaliën vormen. De Duitsers lieten hun interesse al blijken in mei 2016. Dat het hen menens was, bleek uit het feit dat ze tot drie keer toe hun biedprijs verhoogden om uit te komen op een bod van 66 miljard dollar (58 miljard euro, 128 dollar per Monsanto-aandeel en overname van schulden). Dat bod heeft het Monsanto-management aanva...