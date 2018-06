Komt het nog goed met... Bekaert?

Terwijl het aandeel van Bekaert vorige zomer nog een koers van ruim 46 euro aantikte door het vertrouwen in de sterke resultaten, blijft er nu onverwachts nog weinig over van de euforie. Het aandeel werd in de loop van 2017 achtervolgd door verscheidene tegenslagen en verkeerde inschattingen, met als rode draad dat Bekaert die plagen moeilijk van zich af kan schudden. De omzet steeg weliswaar nog met 10 procent in 2017, maar de onderliggende marge op de bedrijfswinst daalde vrij stevig van 8,2 procent in 2016 naar 7,3 procent in 2017.

...