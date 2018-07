Komt het nog goed met... Nyrstar

De Bel-20 deed het in de eerste jaarhelft nog een stuk slechter dan het Europese beursgemiddelde. Dat is te wijten aan enkele zware teleurstellingen, die Belgische investeerders absoluut niet zagen aankomen. In acht afleveringen overlopen we acht zwaar afgestrafte Belgische aandelen. Vandaag: Nyrstar, waar het schuldenspook nooit weg is geweest.