Kwaliteit boven kwantiteit bij Barrick Gold

De Canadese goudproducent slaagde er vorig boekjaar ondanks een lagere output toch in hogere kasstromen te realiseren. Tien jaar geleden produceerden de mijnen van de groep nog gezamenlijk 8,6 miljoen ounce goud, maar de productie viel in 2016 terug naar 5,52 miljoen ounce. De expansie van het vorige decennium had Barrick opgezadeld met een schuld die eind 2014 piekte op 14,1 miljard dollar. Dat moest dringend worden aangepakt. Een combinatie van hogere kasstromen en de verkoop van activa zette Barrick weer op het goede spoor.

