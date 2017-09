Lage winstmarge blijft bij RealDolmen

Na de recentste aanpassing van de rapporteringsstructuur telt RealDolmen nog twee divisies. Bij IT&Business Consulting gaat het vooral om de verhuur van eigen gespecialiseerd IT-personeel aan bedrijven voor specifieke projecten. Ook de activiteiten rond RFlow, het in huis ontwikkelde programma voor workflow- en documentbeheer, behoren tot die afdeling. IT&Business Support Services draait rond outsourcing, de verkoop van producten en de gerelateerde ondersteuning. De outsourcingcontracten gaan over de uitbesteding van zowel infrastructuur als applicaties. Ook de cloud-gerelateerde diensten vallen onder die groep. Met die activiteiten is RealDolmen een zogenaamde...