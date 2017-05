Lezersvraag: betaal ik roerende voorheffing op het dividend van Sapec?

Sapec, de Belgische holding die belangrijke activiteiten heeft op het Iberisch Schiereiland, was het best presterende aandeel op Euronext Brussel in 2016 (+449%). Dat fantastische resultaat was een gevolg van de verkoop van de afdeling Agro Business (bescherming en voeding van planten) voor 456 miljoen euro (318,4 miljoen euro exclusief schulden) aan de Britse investeringsmaatschappij Bridgepoint. De verkoop van de kroonjuwelen leverde in het verlengde boekjaar 2016 (tot maart 2017) een eenmalige nettowinst van 225,8 mi...