Lezersvraag: Blijft First Quantum Minerals in goeden doen?

Het aandeel van de Canadese koperproducent First Quantum Minerals is in 2017 met 32 procent gestegen. De ambitieuze Canadezen kregen ruggensteun van de koperprijs, die sinds vorige zomer opnieuw boven 3 dollar per pond noteert (momenteel 3,13 dollar per pond), het hoogste niveau sinds 2014. Het dieptepunt lag begin 2016 op 1,96 dollar. Dat mooie herstel is een gevolg van het wegebben van de zorgen over de Chinese groei en van de gunstige wereldwijde economische groeivooruitzichten.

