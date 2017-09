Lezersvraag: blijft Sandstorm Gold koopwaardig?

Het aandeel van het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold herstelde fors van de stevige appelflauwte in april. De daling met 25 procent was een gevolg van de aankondiging van de overname van Mariana Resources. Het was een atypische acquisitie van een exploratiebedrijf, waarvan het belangrijkste actief - een aandeel van 30 procent in het Hot Maden-project - zich in Noordoost-Turkije bevindt. Sandstorm Gold betaalde 175 miljoen dollar, waarvan 47,3 miljoen dollar cash en de rest via de uitgifte van...