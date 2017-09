Lezersvraag: heeft ThromboGenics de ommekeer ingezet?

De positieve koersreactie bij ThromboGenics wijst erop dat de ontgoocheling over de tegenvallende verkoop van het oogmedicijn Jetrea voor vitreomaculaire adhesie (VMA) is doorgeslikt. De omzet uit Jetrea stabiliseerde in de eerste jaarhelft rond 2,7 miljoen euro, waarvan telkens 0,8 miljoen euro royalty's van partner Alcon, voor de verkoop buiten de Verenigde Staten. De focus ligt nu volledig op de pijplijn van de ooggeneesmiddelen voor aan diabetes gerelateerde oogziekten. Dat is het snelst groeiende d...