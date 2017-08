Lezersvraag: is Biocartis dan niet attractief?

De beslissing om ongeveer 15 procent van de voorbeeldportefeuille te beleggen in Belgische biotechbedrijven namen we vorige zomer, maar met de samenstelling ervan begonnen we al in 2015. Toen kochten we onze eerste posities in Bone Therapeutics en Ablynx, en in april 2015 kochten we aandelen van het diagnosticabedrijf MDxHealth. In de loop van 2016 vervolledigden Argen-X en Mithra Pharmaceuticals het vijftal. Dat bestaat dus uit vier biotechbedrijven en één minder risicovol di...