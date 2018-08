Lezersvraag: Moet ik ingaan op het bod op Vedanta?

Vedanta Resources is een Indiase grondstoffengigant die sinds 2003 noteert op de beurs van Londen. We schoven het aandeel in het voorjaar van 2016 naar voren als een manier om in te spelen op het langetermijnpotentieel van India. Dat deden we na een koersdip richting 200 pence door forse waardeverminderingen in de olie- en gasafdeling en zorgen over de hoge schuldpositie. Maar de resultaten verbeterden en de beurskoers vervijfvoudigde, tot ruim 1100 pence begin 2017.

...