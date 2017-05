Lezersvraag: moet ik mijn aandelen van Fred Olsen verkopen?

Sinds de bekendmaking van de jaarcijfers van Fred Olsen Energy raden we aan te profiteren van elke herstelbeweging van het aandeel om posities te verkopen (rating 3C), aangezien het risico op een forse verwatering voor de bestaande aandeelhouders aanzienlijk is toegenomen. De Noorse verhuurder van offshoreolieboorinstallaties slaagde er in december 2016 wel in zijn schuldconvenanten met de banken en de obligatiehouders te versoepelen tot juli 2018. Het kocht daardoor broodnodige extra tijd, wa...