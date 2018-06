Lezersvraag: waarom komt er geen koersreactie bij Nutrien?

Een van de voorwaarden die de mededingingsautoriteiten stelden voor de fusie tussen het Canadese Potash Corp en het Amerikaanse Agrium, waaruit eind vorig jaar Nutrien ontstond, was dat Potash Corp zijn deelnemingen in drie andere meststoffenbedrijven zou verkopen. In januari verkocht het zijn belang in het Israëlische ICL voor 685 miljoen Amerikaanse dollar. Maar het was toch vooral uitkijken naar de verkoop van de veruit meest waardevolle participatie van 32 procent in Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), een wereldspeler in lithium (marktaandeel van 27%). De ve...