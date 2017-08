Lezersvraag: wat is er aan de hand bij Black Earth Farming?

Black Earth Farming is als landbouweigenaar en landbouwexploitant actief in de vruchtbare Black Earth-regio in Zuidwest-Rusland. Eigenlijk moeten we in de verleden tijd spreken, want in de loop van september verdwijnt Black Earth Farming van de beurstabellen. Het bedrijf werd opgericht in 2005 en noteert sinds eind 2007 op de beurs van Stockholm. De intekenprijs bedroeg 50 Zweedse kronen per aandeel.

