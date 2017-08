Lezersvraag: wat met de discount van Solvac tegenover Solvay?

Een beslissing uit het zomerakkoord is de invoering van een taks op effectenrekeningen (TER). Wie 500.000 euro of meer per persoon op effectenrekeningen heeft staan, zal vanaf 2018 een taks van 0,15 procent per jaar moeten betalen. Wie niet aan de limiet van een half miljoen komt, betaalt niks. U kunt er dan ook vergif op innemen dat Belgische beleggers allerlei manieren zullen zoeken én vinden om onder die drempel te blijven. Een van de mogelijkheden is aandelen op naam laten zetten. Voor u dat massaal begint t...