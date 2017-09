Lezersvraag: wat moet ik met McEwen Mining doen?

Beleggen in individuele goudmijnaandelen vereist stalen zenuwen vanwege de enorme volatiliteit. In ons advies hanteren we voor kleine producenten dan ook steevast het hoge risicoprofiel C. Dat is voor het ambitieuze McEwen Mining niet anders. Het aandeel was in de eerste helft van 2016 een uitblinker, met een vervijfvoudiging van de koers. Maar vooral de jongste maanden viel de koers fors terug. Een eerste oorzaak is de tegenvallende productie van de twee producerende activa in de eerste jaarhelft: de San José...