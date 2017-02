Lotus Bakeries biedt een groot groeipotentieel

De Oost-Vlaamse speculoos- en koekjespecialist Lotus Bakeries heeft zijn fenomenale beurssucces van de voorbije vijftien jaar in 2016 onverminderd doorgetrokken. Nauwelijks negentien maanden nadat het aandeel door de magische grens van 1000 euro was gebroken, moest in augustus 2016 de grens van 2000 euro eraan geloven. Die doorbraak kwam er na uitermate sterke halfjaarcijfers, waarin de omzet met 31,1 procent toenam tot 256,4 miljoen euro. De interne groei (zonder rekening te houden met overnames) bedroeg liefst 14 procent. Dat was een gevolg van de sterke groei van zowel Lotus-speculaaskoekjes als Lotus Speculoospasta in Europa, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten.

